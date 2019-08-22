Завтра в Сумах прямая линия с руководством департамент соцзащиты

В среду, 6 октября, с 10:00 до 12:00 по тел.: (066) 8445296 телефонный личный прием будет проводить заместитель директора департамента - начальник управления социально-трудовых отношений Елена Бутова.
Руководители департамента социальной защиты населения продолжают проводить каждую среду личные приемы в формате «прямой телефонной линии»....
Департамент социальной защиты населения со среды, 18 марта, прекращает прием граждан в период действия карантинных мероприятий....
Департамент социальной защиты населения просит сумчан в период карантина использовать дистанционное консультирование и не посещать учреждение без необходимости....
С 23 декабря будут изменены номера телефонов департамента социальной защиты населения Сумского городского совета....
В связи с государственным праздником, Днем Независимости Украины, департамент социальной защиты населения Сумского горсовета меняет график работы....