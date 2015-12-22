Лыжники с Сумщины стали лучшими на чемпионате Украины

Команда Сумской области завоевала І общекомандное место с результатом 1039 очков.
Призерами в различных возрастных категориях стали:
классический стиль:
1 место – Илья Марченко на дистанции 5 км,
1 место – Богдан Никулин, на дистанции 5 км,
2 место – Егор Мигаль, на дистанции 3 км,
3 место – Дарья Мигаль, на дистанции 3 км,
1 место – Мария Павленко, на дистанции 3 км,
2 место – Юлиана Борисенко, на дистанции 3 км,
3 место – София Шкатула, на дистанции 3 км,
свободный стиль:
1 место – Илья Марченко, на дистанции 5 км,
1 место – Богдан Никулин, на дистанции 5 км,
2 место – Егор МИГАЛЬ, на дистанции 3 км,
3 место – Михаил Беспалый, на дистанции 5 км,
1 место – София Шкатула, на дистанции 3 км,
2 место – Мария Павленко, на дистанции 3 км,
3 место – Дарья Мигаль, на дистанции 3 км.
Иностранные студенты Сумского государственного университета приняли участие в мероприятии под названием «Лыжня зовет!», которое состоялось на базе спортивно-оздоровительного учреждения «Универ»....
С 7 по 13 января на учебно-спортивной базе зимних видов спорта «Тисовец» МО Украины в Сколевском районе (Львовская область) состоялся...
В Сянках Львовской области продолжается чемпионат Украины по лыжным гонкам....
Состоялся командный чемпионат Украины по лыжным гонкам и чемпионат Украины по лыжным гонкам по спринту среди юниоров, юниорок, юношей и...
В Хохфильцене (Австрия) наши лыжники и лыжницы выступили на Кубке Альп....