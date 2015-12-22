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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:50376

Лыжники с Сумщины стали лучшими на чемпионате Украины

15-17 декабря в Сколе Львовской области на учебно-спортивной базе зимних видов спорта «Тысовец» состоялся чемпионат Украины среди учащихся по лыжным гонкам (по спринту).

Команда Сумской области завоевала І общекомандное место с результатом 1039 очков.

Призерами в различных возрастных категориях стали:

классический стиль:

1 место – Илья Марченко на дистанции 5 км,

1 место – Богдан Никулин, на дистанции 5 км,

2 место – Егор Мигаль, на дистанции 3 км,

3 место – Дарья Мигаль, на дистанции 3 км,

1 место – Мария Павленко, на дистанции 3 км,

2 место – Юлиана Борисенко, на дистанции 3 км,

3 место – София Шкатула, на дистанции 3 км,

свободный стиль:

1 место – Илья Марченко, на дистанции 5 км,

1 место – Богдан Никулин, на дистанции 5 км,

2 место – Егор МИГАЛЬ, на дистанции 3 км,

3 место – Михаил Беспалый, на дистанции 5 км,

1 место – София Шкатула, на дистанции 3 км,

2 место – Мария Павленко, на дистанции 3 км,

3 место – Дарья Мигаль, на дистанции 3 км.

Спорт Лыжный спорт
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