На Сумщине на выходных прогнозируют до 10 см снега На выходных на Сумщины ожидается неустойчивая погода с выпадением осадков в виде снега, усилением ветра и вьюгами, в воскресенье образуется снежный покров высотой 5-10 см.

18 декабря: облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, ночью и утром слабый туман, на дорогах местами гололедица. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура в течение суток -3...+2°С. 19 декабря: облачно, временами снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью -1..-6°С, днем -2..+3°С.