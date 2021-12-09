На Сумщине на выходных прогнозируют до 10 см снега

18 декабря: облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, ночью и утром слабый туман, на дорогах местами гололедица. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура в течение суток -3...+2°С.
19 декабря: облачно, временами снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью -1..-6°С, днем -2..+3°С.
17 декабря погоду в Сумской области будет определять атмосферный фронт....
15 декабря погоду в Сумской области будет определять малоградиентное поле повышенного давления....
В начале новой недели на Сумщине сохранится теплее обычной, без существенных осадков погода....
На выходных погода Сумщины будет формироваться под влиянием юго-западной периферии антициклона....
10 декабря в Сумской области сохранится аномально теплая, без существенных осадков погода....