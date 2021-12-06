На Сумщине резко упали темпы вакцинации от коронавируса На сегодняшний день прививка – это единственная возможность защитить себя от COVID-19.

Об этом глава облгосадминистрации отметил на аппаратном совещании при обсуждении ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

Все с нетерпением ждут ввода «желтой» зоны. Как и прогнозировали, Сумщина может претендовать на выход из «красного» предела либо на конец текущего года, либо уже после новогодних праздников. Однако для этого следует не допускать снижения темпов вакцинации, акцентирует глава облгосадминистрации.

«К сожалению, со снижением заболеваемости люди почему-то думают, что вирус отступает. Однако мы видим, когда отступает один штамм, на смену приходит другой. Вирус продолжает мутировать, распространяться и ударять по здоровью людей. Поэтому прививка на сегодняшний день – это единственная возможность защитить себя от COVID-19, если, конечно, нет противопоказаний к вакцинации», – отметил Дмитрий Живицкий.

По словам главного санитарного врача Владимира Збаражского, на сегодняшний день на Сумщине вакцинировано 414 056 человек, из них завершен цикл вакцинации имеют 367 000 граждан. За последнюю неделю первую дозу вакцины получили более 10 тысяч человек.

Напомним: еще пару месяцев назад говорили, что в области могут делать 10 тысяч прививок в день…