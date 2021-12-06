Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:51288

На Сумщине резко упали темпы вакцинации от коронавируса

На сегодняшний день прививка – это единственная возможность защитить себя от COVID-19.

Об этом глава облгосадминистрации отметил на аппаратном совещании при обсуждении ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

Все с нетерпением ждут ввода «желтой» зоны. Как и прогнозировали, Сумщина может претендовать на выход из «красного» предела либо на конец текущего года, либо уже после новогодних праздников. Однако для этого следует не допускать снижения темпов вакцинации, акцентирует глава облгосадминистрации.

«К сожалению, со снижением заболеваемости люди почему-то думают, что вирус отступает. Однако мы видим, когда отступает один штамм, на смену приходит другой. Вирус продолжает мутировать, распространяться и ударять по здоровью людей. Поэтому прививка на сегодняшний день – это единственная возможность защитить себя от COVID-19, если, конечно, нет противопоказаний к вакцинации», – отметил Дмитрий Живицкий.

По словам главного санитарного врача Владимира Збаражского, на сегодняшний день на Сумщине вакцинировано 414 056 человек, из них завершен цикл вакцинации имеют 367 000 граждан. За последнюю неделю первую дозу вакцины получили более 10 тысяч человек.

Напомним: еще пару месяцев назад говорили, что в области могут делать 10 тысяч прививок в день…

Общество Вакцинация
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

С января тысячу Зеленского, которую получат вакцинированные граждане Украины, можно будет потратить также на лекарства
Сегодня 17:56

С января тысячу Зеленского, которую получат вакцинированные граждане Украины, можно будет потратить также на лекарства

В Украине полный курс вакцинации против COVID-19 уже прошли более 40% взрослых граждан. В январе 2022 года расширится перечень товаров...

В Сумах 20% стационарных больных COVID-19 были привиты
Сегодня 10:00

В Сумах 20% стационарных больных COVID-19 были привиты

Из 222 помещенных в стационары сумчан – 80% не привиты от ковида....

График работы сумских пунктов вакцинации от COVID-19 на выходных
10.12.2021 13:55

График работы сумских пунктов вакцинации от COVID-19 на выходных

На выходных, 11 и 12 декабря, в Сумах продолжат работу пункты и центры массовой вакцинации....

На «Сумыхимпроме» отстранили от работы полсотни невакцинированных работников
09.12.2021 18:03

На «Сумыхимпроме» отстранили от работы полсотни невакцинированных работников

На «Сумыхимпроме» 9 декабря от работы был отстранен 51 работник....

На Сумщине невакцинированная учительница выиграла суд об отстранении
06.12.2021 14:37

На Сумщине невакцинированная учительница выиграла суд об отстранении

В Ромнах слушали дело педагога, которая подала иск против школы за отстранение от работы....

Новости

На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 76 человек
Сегодня 09:20
В Конотопе горел микроавтобус
Сегодня 18:26
С января тысячу Зеленского, которую получат вакцинированные граждане Украины, можно будет потратить также на лекарства
Сегодня 17:56
Губернатор Сумщины похвалился, что дорогу к новому детсаду в Сумах сделали благодаря ему
Сегодня 17:46
Сумские хоккеистки с медалями чемпионата Украины
Сегодня 17:26
Сбежавших из приемной семьи детей на Сумщине нашли спустя трое суток
Сегодня 17:19
На Сумщине будут судить пограничника, который за 10 тыс. евро планировал незаконно переправить украинца в РФ
Сегодня 17:14
В Ромнах пьяный водитель пытался подкупить копов
Сегодня 16:56
На Сумщине резко упали темпы вакцинации от коронавируса
Сегодня 16:51
Мэру Сум не нравится цвет фасадов в центре города
Сегодня 16:20
Сумская полицейская заняла второе место на чемпионате Украины по панкратиону
Сегодня 16:04
Роменские бойцы с призами чемпионата Европы
Сегодня 15:58
view counter
view counter

Статьи

Как получить тысячу за вакцинацию и куда потратить
Сегодня 14:42
Локальный феодализм на границе с РФ?
10.12.2021 14:50
Як і в яких приватних медичних закладах Сумщини можна отримати безоплатні послуги?
10.12.2021 14:04
Андрій Деркач: «Влада має першочергово забезпечити теплом соціальні об’єкти»
09.12.2021 14:28
Обещанного 10 лет ждут: когда в Сумах полноценно заработает система «Безопасный город»?
09.12.2021 08:04
В Сумской городской галерее очередная выставка Дарьи Безкостой
08.12.2021 16:36
Дополнительные обследования при беременности
08.12.2021 16:11
Як зберегти психічне здоров’я під час пандемії COVID-19
07.12.2021 15:36
Лучшие и худшие алкогольные напитки для вечеринки
07.12.2021 13:15
Остерігайтеся шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тис. грн щепленим громадянам!
07.12.2021 13:04
5 соціально-трудових гарантій для осіб з інвалідністю
06.12.2021 11:49
Кисневі концентратори у Сумській громаді перебувають на складі
06.12.2021 11:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.