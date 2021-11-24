В Ромнах пьяный водитель пытался подкупить копов За предложение предоставления неправомерной выгоды полицейским житель города Ромны предстанет перед судом.

На улице Киевская г. Ромны во время дежурства полицейские сектора реагирования патрульной полиции остановили 30-летнего местного жителя, управлявшего автомобилем марки "Рено Меган".

Во время проверки полицейские заметили, что у мужчины есть явные признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти медицинское обследование на факт употребления алкогольных или наркотических средств. На это остановленный во избежание ответственности начал уговаривать работников полиции «решить вопрос» за деньги, предлагая за не привлечение его к административной ответственности 2000 гривен.

Правоохранители предупредили нарушителя об ответственности за предложение неправомерной выгоды, но он продолжил уговаривать полицейских не составлять в отношении него протокол.

В ходе беседы нарушитель все же согласился пройти проверку на состояние опьянения на месте. Как результат, газоанализатор Drager показал 0,37 промилле.

В отношении гражданина был составлен административный протокол по ч.1 ст. 130 «Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, снижающими их внимание и скорость реакции» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме этого, в отношении мужчины, который пытался избежать ответственности за административное правонарушение, предлагая правоохранителям деньги, в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины, сообщил Отдел коммуникации полиции Сумской области.