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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Титушки снова в деле: митингуют за пострадавших от застройщика сумчан

У управления Нацполиции Сумской области и Сумской областной прокуратуры митингуют.

Здесь, по словам журналистки-расследовательницы Елены Адеменко, должен быть митинг людей, пострадавших от деятельности ООО «Сумчане СД», о котором готовят расследование для "Суспільного».

Предприятие должно было возвести несколько многоквартирных домов по городу, но через три года этого не сделали. Сейчас под стенами полиции и прокуратуры около сотни представителей «Национального корпуса» и несколько человек с плакатами о руководителе ООО «Сумчане СД» Андрее Балацком, пишет Суспільне.

"Балацький вор, в долі прокурор?". Біля поліції та прокуратури у Сумах мітингують люди. Що відомо

На плакатах надписи: «Балацький вор, в долі прокурор?», " Чому Балацький на волі? Поліція також в долі?", " Обережно шахрай".

Как рассказала Елена Адаменко, к ней месяц назад обратились люди с просьбой о журналистском расследовании. Ведь люди инвестировали деньги в строительство, первая очередь которого должна была быть возведена в четвертом квартале 2021 года. В настоящее время строительство остановлено, а люди требуют возврата средств.

«За три года ООО «Сумчане СД», которое рекламировали на телеканалах и билбордах города, ничего не возвело. По факту мошеннических действий этой фирмы было открыто уголовное производство в феврале 2020 года. Сейчас декабрь 2021 года - до сих пор не выдвинули никакого подозрения», - говорит Елена Адаменко.

По словам вышедшего к людям заместителя начальника управления Нацполиции Сумщины Александра Радченко, первое подозрение по делу уже вручили.

«9 декабря застройщику уведомлено о подозрении за совершение уголовного правонарушения», - отметил Радченко.

Что известно о строительстве

Застройщик «Сумчане СД» должен был построить дома по адресам ул. Косовщинская, 77а и ул. Труда, 52.

На Косовщинской, 77а, по информации Портала Единой государственной электронной системы в сфере строительства, сообщение о начале строительных работ зарегистрировано в марте 2019 года. Земля, согласно данным Публичной кадастровой карты, находится в коммунальной собственности.

"Балацький вор, в долі прокурор?". Біля поліції та прокуратури у Сумах мітингують люди. Що відомо 

Это состояние строительства ЖК «Панорама» на март 2020 года на Косовщинской, 77а. Более новых фото на сайте для отслеживания хода строительства нет.

Біля поліції та прокуратури у Сумах мітингують люди. Що відомо (ФОТО)

На 10 декабря на месте стройки никого нет. Стоит одинокий кран, а вокруг возведенной части здания поросли деревья.

Біля поліції та прокуратури у Сумах мітингують люди. Що відомо (ФОТО)

На улице Труда, 52 по Публичной кадастровой карте земля в частной собственности Общества с ограниченной ответственностью «Стартсумы», которое зарегистрировано в Киеве.

Общество Митинг Сумчане-СД
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