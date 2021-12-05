Житель Сумщины сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП

Сегодня около 5:00 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 42-м километре автодороги Р-44 «Сумы – Путивль – Глухов», в результате которой погибла 40-летняя жительница города Белополье.
Неизвестный автомобиль, двигаясь в направлении города Сумы, совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники группы реагирования патрульной полиции нашли транспортное средство и его водителя.
Стражи порядка задержали 27-летнего жителя города Ворожба в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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