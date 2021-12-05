Українці зможуть відкрити цифрову картку єПідтримка за два кліки у Приват24 Українці, які мають «зелений» COVID-сертифікат у застосунку Дія, зможуть відкрити спеціальну цифрову картку єПідтримка для зарахування державної допомоги. Це можна буде зробити за кілька кліків у мобільному банку Приват24.

Як повідомив ПриватБанк, для оформлення такої картки у Приват24 треба зайти у вкладку «Гаманець», натиснути меню «Додати» та вибрати картку єПідтримка. Після підписання заяви на відкриття картки залишиться натиснути кнопку, щоб відправити дані в Дію.

Для зарахування суми допомоги з 19 грудня достатньо в мобільному застосунку Дія подати заяву на отримання 1000 грн, вибрати номер картки для виплати допомоги та надати згоду на обробку персональних даних згідно із законом.

За умовами програми, картка єПідтримка діятиме 4 місяці з дня отримання коштів.

Отримувач допомоги може витратити її на безготівкову оплату послуг у сферах культури, фізичної культури і спорту, внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом, а також для придбання книжок у книжкових магазинах на території України.