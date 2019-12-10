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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Глухівчанин втретє виграв конкурс «Європейська весна» від Вікіпедії

Для першого місця у конкурсі «Європейська весна» мешканцю Сумщини Андрію Гриценку вистачило 86 започаткованих статей, хоча за кількістю статей це лише шостий результат.

Однак за якісною оцінкою членами журі наш земляк набрав найбільшу кількість балів (понад 4,1 тис.) відповідно до правил та вимог Вікіпедії та якості доданої інформації.

Особливістю цьогорічного конкурсу стало зменшення його тривалості – до одного місяця (у квітні) та введення окремих нагород за найкращі статті. У 2021 році українська Вікіпедія знову посіла перше місце із великим відривом за кількістю створених і поліпшених статей — понад 1600 (попри те, що в більшості інших мовних розділів конкурс тривав довше).

Андрій Гриценко довів до статусу «доброї» статтю про настоятельницю Київського Покровського монастиря Софію (Гриньову). Загалом було започатковано 86 статей (4188.5 конкурсних балів). Для порівняння 2020 року Андрій Гриценко започаткував 498 статей та набрав 11 882.9 конкурсних балів). Користувачем Дми88 було створено 122 статті (3111.5 балів), а Nicolas Polischuck 152 статті (3021.4 бали). Загалом, понад 70 учасників і учасниць створили й поліпшили понад 1600 статей.

Андрій Гриценко писав на різноманітні теми: він посів перше місце у 11 категоріях: (Албанія, Башкортостан, Дон, Лужичани, Роми, Росія, Румунія та Угорщина серед країн, а також музика та суспільство - у тематичних номінаціях).

2020 року активний редактор переміг у 17 тематичних категоріях. Традиційно переможець конкурсу приділяє увагу статтям про жінок (перемога у номінації): він створив понад 50 статей про видатних жінок, пов’язаних із Центральною та Східною Європою, за 30 конкурсних днів.

Учасники українського конкурсу могли писати статті у 55 категоріях — 39 географічних та 16 тематичних. За результатами конкурсу, найбільше опрацьованих статей — про Польщу, Росію, Чехію, Білорусь і Туреччину.

Більше інформації https://blog.wikimedia.org.ua/2021/11/29/cee-spring-2021-results/

Досуг Андрей Гриценко Википедия
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