Сумские самбисты отличились в Харькове Всеукраинский турнир по борьбе самбо среди юношей и девушек 2009-2010; 2011-2012 гг.р. прошел на выходных в Харькове.

Воспитанники КДЮСШ «Сумы» привезли домой 5 медалей. Победителем турнира стал Костя Слюсарь, бронзовые награды завоевали Рустам Вьюн, Лиза Драновская, Руденко Саша и Полина Григорьева. Пятые места у Сергея Гордийко и Дани Габенко, седьмые - Илья Вьюн и Захар Чугай. Подготовили спортсменов тренеры Квитченко О.Е., Лысенко Н.М., Леоненко Е.А.