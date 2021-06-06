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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские самбисты отличились в Харькове

Всеукраинский турнир по борьбе самбо среди юношей и девушек 2009-2010; 2011-2012 гг.р. прошел на выходных в Харькове.

Воспитанники КДЮСШ «Сумы» привезли домой 5 медалей. Победителем турнира стал Костя Слюсарь, бронзовые награды завоевали Рустам Вьюн, Лиза Драновская, Руденко Саша и Полина Григорьева. Пятые места у Сергея Гордийко и Дани Габенко, седьмые - Илья Вьюн и Захар Чугай.

Подготовили спортсменов тренеры Квитченко О.Е., Лысенко Н.М., Леоненко Е.А.

Спорт Самбо
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