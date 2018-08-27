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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские паракаратисты покорили чемпионат Украины

4 декабря в Львове прошел чемпионат Украины по пара-каратэ.

Сумы были представлены клубом «ВАДО КАЙ»: Стегний Карина, Боровик Иван, Ермакова Анна, Ермоленко Евгений, Олег Снитко и Станислав Ткаченко.

В копилке наших спортсменов 8 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых награды. Подготовили каратистов тренеры Зацарная Елена, Павленко Сергей и Коломиец Вадим.

Спорт Пара-каратэ
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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