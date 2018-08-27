Сумские паракаратисты покорили чемпионат Украины

Сумы были представлены клубом «ВАДО КАЙ»: Стегний Карина, Боровик Иван, Ермакова Анна, Ермоленко Евгений, Олег Снитко и Станислав Ткаченко.
В копилке наших спортсменов 8 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых награды. Подготовили каратистов тренеры Зацарная Елена, Павленко Сергей и Коломиец Вадим.
1 марта во Львове прошел чемпионат Украины по пара-каратэ....
6-7 декабря во Львове прошёл 3-й международный турнир по паракаратэ....
4-6 октября в Будапеште (Венгрия) проходил 46-й чемпионат Европы по каратэ Вадо Кай....
23 марта в Киеве проходил кубок столицы по каратэ. В его рамках провели чемпионат Украины по пара-каратэ....
25-26 августа в г. Житомир прошёл 1-й чемпионат Украины по пара-каратэ....