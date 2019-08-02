В международном конкурсе глуховчанин вошел в 10-ку лучших википедистов мира Старший преподаватель Глуховского национального педагогического университета имени А. Довженко Андрей Гриценко занял пятое место в мире и первая в Украине по результатам конкурса «Wiki Gap Challenge».

Организаторы «Викимедиа Швеция» и Министерство иностранных дел Швеции. Третий год подряд проводится конкурс по написанию статей о женщинах, в котором Андрей уже дважды выигрывал.

Самый успешный википедист Украины Андрей Гриценко сделал почти 4,5 тысячи статей. Главная задача конкурса - в течение месяца, с марта по апрель, писать, переводить статьи о женщинах.

Ранее Андрей тоже участвовал в конкурсе: переводил статьи, в основном с русского на украинский язык. В этом году была другая задача - писать новые статьи.

«По правде говоря, мне особо и не было времени, работал над диссертацией, немного истощился. Эта работа отнимает много времени. Но все-таки решил попробовать еще раз. Первую неделю вообще ничего не писал.

Даже подумал, пусть лучше другие больше напишут и выигрывают. Но потом понемногу стал писать. Сначала отставал среди украинцев, а затем вышел в лидеры. Написал больше с украинского, и в результате получил пятое место в мире, а в Украине стал первым с 142 статьями, а второе место - с 99.

В прошлом году у меня были конкуренты из Индии и Индонезии, тогда я писал очень много, но они быстрее меня, и их дисквалифицировали, поскольку работали не совсем честно. Как показала проверка, вероятно использовали запрещенные методы», - поделился победитель.

Андрей также отметил, что он любит писать для Википедии. Говорит, хотя это и бесплатная работа, а для него, можно сказать, это привычка, увлечение, еще и определенный статус.

В 2019 году он впервые одержал победу в конкурсе, и, за счет организаторов, отправился в Швецию на Всемирный съезд википедистов «Викимания». Когда выиграл в 2020, должна была состояться поездка в Швейцарию. Но ковид помешал. А в этом году призом должно стать современное интернет-оборудование для стран, где нет стабильного интернета, пишет Неделя.