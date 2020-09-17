На Сумщине за декабрь должны достроить еще три сельские амбулатории

По информации Департамента капитального строительства облгосадминистрации, до конца года планируется завершить строительство амбулаторий в с. Малая Павловка, Кардашевка, Андрияшевка, Чернеча Слобода и пгт Угроеды. В амбулатории в с. Корабельское определен победитель тендера, и скоро начнутся строительные работы.
«Строительство всех 6 амбулаторий должно быть завершено в этом году. Сейчас три амбулатории уже достроены, ждем достройки еще трех. В амбулатории в с. Корабельское пусть строители работают в две смены, три смены, но до конца года громада должна получить новую амбулаторию», – подчеркнул Дмитрий Живицкий.
По словам чиновника, эти помещения могли быть достроены за 4 месяца, а они строятся уже четвертый год. Почему так произошло отдельно разбираются правоохранительные органы, но сегодня стоит конкретная задача – закончить строительство до конца этого года.
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