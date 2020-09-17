На Сумщине за декабрь должны достроить еще три сельские амбулатории Об этом во время аппаратного совещания отметил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

По информации Департамента капитального строительства облгосадминистрации, до конца года планируется завершить строительство амбулаторий в с. Малая Павловка, Кардашевка, Андрияшевка, Чернеча Слобода и пгт Угроеды. В амбулатории в с. Корабельское определен победитель тендера, и скоро начнутся строительные работы.

«Строительство всех 6 амбулаторий должно быть завершено в этом году. Сейчас три амбулатории уже достроены, ждем достройки еще трех. В амбулатории в с. Корабельское пусть строители работают в две смены, три смены, но до конца года громада должна получить новую амбулаторию», – подчеркнул Дмитрий Живицкий.

По словам чиновника, эти помещения могли быть достроены за 4 месяца, а они строятся уже четвертый год. Почему так произошло отдельно разбираются правоохранительные органы, но сегодня стоит конкретная задача – закончить строительство до конца этого года.