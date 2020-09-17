Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:2077

На Сумщине за декабрь должны достроить еще три сельские амбулатории

Об этом во время аппаратного совещания отметил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

По информации Департамента капитального строительства облгосадминистрации, до конца года планируется завершить строительство амбулаторий в с. Малая Павловка, Кардашевка, Андрияшевка, Чернеча Слобода и пгт Угроеды. В амбулатории в с. Корабельское определен победитель тендера, и скоро начнутся строительные работы.

«Строительство всех 6 амбулаторий должно быть завершено в этом году. Сейчас три амбулатории уже достроены, ждем достройки еще трех. В амбулатории в с. Корабельское пусть строители работают в две смены, три смены, но до конца года громада должна получить новую амбулаторию», – подчеркнул Дмитрий Живицкий.

По словам чиновника, эти помещения могли быть достроены за 4 месяца, а они строятся уже четвертый год. Почему так произошло отдельно разбираются правоохранительные органы, но сегодня стоит конкретная задача – закончить строительство до конца этого года.

Общество Сельская амбулатория
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах за присвоение 1,5 млн грн при строительстве амбулатории будут судить трех сообщников
05.08.2021 16:58

В Сумах за присвоение 1,5 млн грн при строительстве амбулатории будут судить трех сообщников

Сумской областной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении организатора схемы присвоения средств во время строительства амбулаторий...

Под Тростянцом началось строительство нового ФАПа
21.05.2021 16:31

Под Тростянцом началось строительство нового ФАПа

19 мая в селе Становая Тростянецкой ОТГ начались работы по монтажу здания, где будет размещаться фельдшерско-акушерский пункт....

Чтобы достроить сельские амбулатории на Сумщине нужно 22 млн грн
22.04.2021 13:02

Чтобы достроить сельские амбулатории на Сумщине нужно 22 млн грн

22 млн грн нужно, чтобы достроить сельские амбулатории, которые не смогли завершить из-за уголовных дел....

В Коровинский ОТГ на Сумщине открыли амбулаторию европейского образца
13.10.2020 12:17

В Коровинский ОТГ на Сумщине открыли амбулаторию европейского образца

Торжественное открытие медицинского учреждения в Коровинцах прошло 12 октября....

Дело по строительству сельских амбулаторий отложили в сумском суде: как работают медики в этих селах
17.09.2020 14:20

Дело по строительству сельских амбулаторий отложили в сумском суде: как работают медики в этих селах

Второй раз в сумском суде откладывают начало рассмотрения дела по строительству 13-ти сельских амбулаторий....

Новости

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 307 человек
Сегодня 09:03
Сумские хоккеисточки выиграли «серебро» в Беларуси
Сегодня 09:50
На Сумщине из-за ветра обесточены 13 населенных пунктов
Сегодня 09:42
На Сумщине за декабрь должны достроить еще три сельские амбулатории
Сегодня 09:20
Сумський прикордонний загін оголошує конкурс на кращий ескіз пам’ятної відзнаки «30 років на варті кордону»
Сегодня 08:48
Сумские баскетболисты стартовали в молодежной лиге
Сегодня 08:07
Самоизоляция возвращается: в Украине усилят ограничения из-за нового штамма коронавируса
Вчера 20:41
Врач рассказала о симптомах нового штамма «Омикрон» и кто им чаще заражается
Вчера 20:37
В Украину «Омикрон» пока не пробрался
Вчера 20:35
На Сумщине поймали рыболова-браконьера
Вчера 20:00
На Сумщине накрыли нелегальную товарную биржу, торговавшую лесом
Вчера 19:57
В сельской школе на Сумщине 13-летний хулиган чуть не задушил 10-летнего ученика?
Вчера 19:49
view counter
view counter

Статьи

Советы по выбору и основные виды детской одежды
28.11.2021 17:06
Основные отличия Айфона 13 Про Макс от предыдущих моделей
27.11.2021 17:52
Як і де отримати “Доступні ліки” на Сумщині — інструкція
26.11.2021 13:08
Удар по серцю: вплив COVID-19 на серцево-судинну систему
26.11.2021 12:26
Необхідно робити реальні кроки для підтримки бізнесу, а не займатися піаром, – «УДАР Віталія Кличка»®
26.11.2021 10:15
На Сумщині відкриють притулок для жінок, які постраждали від домашнього насилля
25.11.2021 21:39
Планируем отдых на лето 2022 - преимущества раннего бронирования туров
25.11.2021 13:33
НАШ КРАЙ: Розвиток інфраструктури сільських територій – основа розвитку громади
25.11.2021 13:27
На Сумской онкодиспансер нужно 400 млн грн
25.11.2021 09:21
Громадам Сумщини самим потрібно вирішувати подальшу долю навчання школярів
24.11.2021 17:31
Бесплатная доставка вкусных бургеров в городе Киев - обзор заведений
24.11.2021 14:13
Лайфхаки как всегда выбирать вкусную лапшу вок в Мелитополе
24.11.2021 13:57
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.