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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:12299

По-прежнему «красная»: Сумщина спустилась с 8-го на 13-е место по заболеваемости COVID-19

Как доложил главный санитарный врач области Владимир Збаражский во время аппаратного совещания в облгосадминистрации, за последнюю неделю по уровню заболеваемости COVID-19 Сумщина улучшила результат и спустилась с 8-го на 13-е место.

Снижение уровня заболеваемости фиксируется в 35 громадах, однако в 17 он возрос. Наиболее пораженными коронавирусной инфекцией сейчас являются Бездрицкая, Вильшанская, Лебединская, Коровинская и Боромлянская громады.

Наряду с понижением уровня заболеваемости, к сожалению, наблюдается уменьшение на 10% направлений из учреждений здравоохранения образцов для проведения ПЦР-тестов. Количество обследований экспресс-тестами не увеличилось.

Начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко подчеркнул, что ситуация с заболеванием COVID-19 остается напряженной, однако отмечается постоянная тенденция к ее стабилизации. Основные индикаторные показатели медленно, но постоянно снижаются. Уровень заболеваемости в Сумской области ежедневно уменьшается, хотя и превышает норму. На сегодняшний день он составляет 528 человек на 100 тыс. населения. По коэффициенту выявления случаев инфицирования и уровню госпитализации также положительная динамика.

За последнюю неделю COVID-19 заболело 2510 жителей Сумщины (против 3100 за предыдущую неделю), 130 человек, к сожалению, умерли.

В настоящее время продолжает болеть 11 041 человек. 1263 пациента лечатся стационарно, в том числе 50 больных находятся на аппарате ИВЛ. 9778 получают лечение амбулаторно.

Общество Коронавирус
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