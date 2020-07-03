В Сумах за присвоение 1,5 млн грн при строительстве амбулатории будут судить трех сообщников Сумской областной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении организатора схемы присвоения средств во время строительства амбулаторий (ч. 3 ст. 27 / ч. 1, 2 ст. 366 и ч. 3, 4 ст. 191 УК Украины) и директора общества с ограниченной ответственностью, который подписывал официальные документы (ч. 2 ст. 27 / ч. 1, 2 ст. 366 и ч. 3, 4 ст. 191 УК Украины).

Вместе с тем, судить будут также и чиновника Управления капитального строительства Сумской областной государственной администрации, из-за ненадлежащего выполнения обязанностей которого указанным лицам удалось присвоить средства (ч. 1 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, в 2019 году между Управлением капитального строительства и указанным обществом с ограниченной ответственностью были заключены договора на строительство шести амбулаторий первичной медицинской помощи. Несмотря на то, что директором общества официально является одно лицо, с начала строительства другой гражданин фактически осуществлял руководство предприятием, предоставлял указания и распоряжения работникам. В частности, он организовал внесение в официальную документацию недостоверных данных об объемах выполненных работ и стоимости использованных при этом материалов. При этом подписи ставил официальный директор. Согласно заключению экспертов. фактически выполненные строительные работы по шести объектам не соответствуют объемам работ, указанным в актах. Таким образом директор общества и физическое лицо присвоили почти 1,5 млн грн.

Это стало возможным благодаря ненадлежащему выполнению служебных обязанностей главным специалистом Управления капитального строительства Сумской областной государственной администрации, который осуществлял технический надзор за строительством четырех амбулаторий и подписал акты выполненных работ, не проверив их достоверность.

Противоправные действия обвиняемых разоблачены следователями Следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры при оперативном сопровождения Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.

Напомним, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.