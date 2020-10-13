На Сумщине снова обещают до конца года достроить все сельские амбулатории Во время пресс-конференции глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий сообщил, что строительная готовность всех 6 сельских амбулаторий в области будет 100%.

Его зам Олег Клименчуков отметил, что эти амбулатории начали строиться еще в 2018 году. Сначала их было 13. На их строительство было выделено 76,75 млн грн (государственный бюджет – 68,6 млн. грн., местный бюджет – 8,1 млн. грн.). В 2021 году на достройку этих амбулаторий было выделено 25,7 млн грн (государственный бюджет – 20,2 млн грн, местный бюджет – 4,3 млн грн).

«В июне 2021 года, когда я начал работать в должности главы облгосадминистрации, было 6 проблемных амбулаторий: это заведения в с. Андрияшевка Роменского района, с. Чернеча Слобода Конотопского района, пгт Угроеды Сумского района и три амбулатории в Ахтырском районе: в с. Малая Павловка, с. Корабельское и с. Кардашевка. Работы по этим амбулаториям не велись, и шансов их достроить не было. По амбулатории в с. Корабельское даже открыто уголовное производство: подрядчик взял аванс в размере 900 тыс. грн, но и работы не сделаны, и аванс не возвращен. Мы приняли решение о дополнительном финансировании и завершении этих работ», – рассказал журналистам Дмитрий Живицкий.

Глава облгосадминистрации подчеркнул, что проект по строительству сельских амбулаторий на Сумщине наконец-то закрывается.

«Сейчас две амбулатории уже введены в эксплуатацию, еще четыре будут введены, я надеюсь, в начале следующего года. И уже в конце января – начале февраля следующего года все амбулатории будут принимать посетителей», – отметил Дмитрий Живицкий.