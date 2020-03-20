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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Чтобы достроить сельские амбулатории на Сумщине нужно 22 млн грн

22 млн грн нужно, чтобы достроить сельские амбулатории, которые не смогли завершить из-за уголовных дел.

Касается это шести объектов из 13. Об этом говорится в ответе на запрос Суспільного от областного Департамента капитального строительства.

В письме сказано, что достроить амбулатории в селах Андрияшевка, Корабельское и Кардашовка Роменского района, Чернеча Слобода Конотопского, а также Малая Павловка Ахтырского и Угроеды Сумского должны до конца года. Эти амбулатории готовы на 30-50%. На них уже потратили состоянию на 1 января 2021 год свыше 18,5 млн грн.

Не достроили объекты из-за уголовных дел о присвоении почти 1,8 млн грн на изготовлении проектной документации на строительстве 13-ти сельских амбулаторий. Также, возможно, организации преступной группы, чтобы присвоить 19 млн грн при строительстве. Первое дело - в суде, второе - на этапе досудебного расследования.

На амбулатории, которые возвели и которые работают, в общем потратили более 58 млн грн - это деньги государственного и местных бюджетов. Весь проект оценен в 98,5 млн грн.

Общество Сельская амбулатория
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Василь Хома
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