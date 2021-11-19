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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:44244

В Сумах работница школы судится, потому что ее отстранили от работы из-за отказа вакцинироваться

В Сумах из 14-ти работников образования, отстраненных от работы, потому что не имеют прививки против коронавируса, одна работница подала в суд.

В сумской начальной школе №11 с 8 ноября отстранили от работы двух работников. Директор школы рассказывает, что люди отказались вакцинироваться. Теперь их заменяют другие, пишет Суспільне.

«Это обслуживающий персонал, на прачечной работает одна женщина, а одна работает помощником воспитателя для детей до 3-х лет. Мы их заменили другими работниками. Мы просто переставили некоторых работников, на прачечной сейчас работает одна, она справляется, а для детей до 3-х лет мы поставили другого человека», – рассказывает директор заведения Татьяна Борисенко.

По ее словам, новость о судебном иске, поданном одной из отстраненных работниц, стала для нее неожиданностью. Потому что обоим предлагали другой путь, как решать проблему – предоставить отпуск, но женщина не согласилась.

«Она говорит: «Я вакцинироваться не буду, а у меня есть старший ребенок, он сейчас на дистанционке, лучше пишите мне отстранение от работы, оно будет для меня лучше, я сохраню свое здоровье и уделю внимание ребенку». Потом через неделю я попросила ее прийти, чтобы найти какие-то пути, чтобы она работала. Она не явилась в учебное заведение без объяснения, и сейчас не берет телефон. То, что она подала в суд, для меня было полным сюрпризом», – говорит Татьяна Борисенко.

Сама женщина не захотела общаться с журналистами. Ее интересы представляет адвокат Сергей Турченко. Он говорит, что случаи, когда лицо может быть отстранено от работы, определены в трудовом кодексе. Отсутствия прививки среди них нет.

«Действующее в Украине законодательство, в частности, статья 46 Кодекса законов о труде, часть 2 статьи 12 Закона Украины о защите населения от инфекционных болезней, определяет, что отстранение лиц от работы должно быть совершено в порядке, установленном законом. Нет установленного законом порядка отстранения лиц, которые не желают проходить эти прививки. Кроме того, эта прививка от коронавируса сейчас не обязательна, согласно законодательству», – утверждает адвокат Сергей Турченко.

Есть претензии и к процедуре отстранения, говорит Сергей Турченко.

«Лицу сообщают, что оно будет отстранено 5 ноября 2021 года, а сам приказ Минздрава №2153, на основании которого вроде бы происходит все это, вступает в силу только 8.11», – говорит адвокат.

По его словам, кроме отмены приказа об отстранении и взыскании среднего заработка за вынужденный простой, они потребуют возмещения морального вреда.

Право Вакцинация Отстранение
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