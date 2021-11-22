В Сумах 19-летний водитель под кайфом повредил 4 чужих авто Утром, около 8.30, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Санаторной.

На месте происшествия инспекторы установили, что 19-летний водитель транспортного средства ВАЗ-21013, не соблюдав безопасный интервал, допустил столкновение с транспортным средством Volkswagen. После этого водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд на еще три припаркованных автомобиля - Peugeot, Volkswagen Jetta, Fiat Punto.

В результате ДТП все пять транспортных средств получили механические повреждения.

При установке обстоятельств автопроисшествия у водителя автомобиля ВАЗ патрульные обнаружили признаки наркотического опьянения. От прохождения, учитывая определение состояния опьянения, он категорически отказался.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя ВАЗ три протокола: два по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), а также по ст. 130 (Отказ от прохождения осмотра на состояние опьянения лицом, управляющим с признаками опьянения) КУоАП.