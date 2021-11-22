Экс-мэр Сум просит убрать брошенное еще летом авто с опасного участка дороги Экс-мэр Сум Геннадий Минаев обратился к правоохранительным органам по поводу брошенного 3 месяца назад автомобиля.

«Вот это "одноглазое автотранспортное чудо" брошено несколько недель назад в этом месте улицы Новоместенской в городе Сумы. На подъеме. Здесь за последние два-три года было уже не меньше десятка ДТП, особенно часто – в зимний период, когда на дороге снег и лед.

Буквально сегодня я лично наблюдал ситуацию, когда два автомобиля разъезжаясь возле этого, прости Господи, «Форда», зацепились зеркалами. Благо зеркала у них были складывающиеся. Слух поцарапали только. Но если не убрать эту тележку, может случиться гораздо большая беда.

Полиция Сумской области, Патрульная полиция Сумской области, Патрульная полиция г. Сумы, прошу вашей реакции.

Кстати, ДТП в основном происходит из-за того, что водители не понимают, внизу развилка/перекресток равнозначных дорог или примыкание выездов из дворов к основной дороге по улице Новоместенской? Надо бы «предписание» написать в СМР, хай установят там знаки и «разведут» потоки автотранспорта по приоритетам ПДР», - написал он в Фейсбуке.