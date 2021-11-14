В Сумах на Курской перевернулось авто Сегодня, 18 ноября, в Сумах на пр. Курский произошло ДТП.

Предварительно известно. Что во время аварии перевернулось авто. Из-за этого троллейбусы, которые должны ехать к «Центролиту», разворачиваются в районе госпиталя. Подробности позже.