В Сумской области оформили 20,4 тыс. е-больничных на сумму более 33 млн грн.
В целом же из всех больничных, которые работодатели подали в Фонд на финансирование в ноябре, 81,7% – электронные.
Около 18,3% – бумажные больничные, выданные еще до 1 октября 2021 года, то есть до полного перехода на электронную услугу.
Напомним, еще в сентябре из всех поданных в оплату больничных электронными были только 26,6%. Со дня старта реформы этот показатель растет ежедневно.
Чтобы узнать день оплаты по е-больничному, важно знать точную дату представления работодателем заявления-расчета. Уточнить эту информацию можно в отделении Фонда социального страхования, позвонив по горячим линиям, которые созданы в каждом областном центре, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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