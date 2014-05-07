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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:49140

На Сумщине оформили 20,4 тыс. е-больничных на сумму более 33 млн грн

Начиная с июня 2021 года, по данным Фонда социального страхования Украины, было принято на оплату более полумиллиона электронных листков нетрудоспособности на общую сумму, превышающую 1 млрд грн.

В Сумской области оформили 20,4 тыс. е-больничных на сумму более 33 млн грн.

В целом же из всех больничных, которые работодатели подали в Фонд на финансирование в ноябре, 81,7% – электронные.

Около 18,3% – бумажные больничные, выданные еще до 1 октября 2021 года, то есть до полного перехода на электронную услугу.

Напомним, еще в сентябре из всех поданных в оплату больничных электронными были только 26,6%. Со дня старта реформы этот показатель растет ежедневно.

Чтобы узнать день оплаты по е-больничному, важно знать точную дату представления работодателем заявления-расчета. Уточнить эту информацию можно в отделении Фонда социального страхования, позвонив по горячим линиям, которые созданы в каждом областном центре, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Общество Больничные
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