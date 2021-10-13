В Сумах пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля (видео) Сегодня, 17 ноября, в 2:02 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Dacia Logan по ул. Троицкая в Сумах.

На место происшествия выезжали отделения дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.

О пожаре сообщил случайный прохожий, увидевший, что на обочине дороги горит автомобиль. К моменту прибытия спасателей пламя охватило моторный отсек, передние фары, а также панель приборов. В 2:12 пожар был локализован, и не допущено распространение огня на все транспортное средство. В 2:21 пожар был ликвидирован.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Всего на тушение привлекалось 3 единицы специальной техники и 7 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.