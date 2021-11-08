В Сумах заработал еще один пункт вакцинации от COVID-19

Размещается он в приемной депутата Верховной Рады Украины Татьяны Скрипки по адресу: ул. Металлургов, 4.
Работает по понедельникам, средам, четвергам с 10:00 до 14:00. Тел. для предварительной записи и справок: (050) 7260801.
Для вакцинации необходимо иметь паспорт и идентификационный код.
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