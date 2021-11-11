В Сумах Химгородок может остаться без воды

По этому вопросу водоканал неоднократно обращался к городским властям и депутатам. На сегодняшний день разработан проект реконструкции коллектора, проведены тендерные процедуры, но средств в бюджете не осталось.
Все это время на аварийном участке работники КП «Горводоканал» осуществляют круглосуточную перекачку сточных вод помпой. В случае возникновения угрозы неконтролируемой утечки на поверхность и попадания сточных вод в озеро Чеха, сумской водоканал будет вынужден приостановить работу Пришибского водозабора и прекратить подачу воды в дома жителей Химгородка и в помещение больницы № 5.
В настоящее время предприятие обратилось к городским властям о выделении средств хотя бы на реконструкцию по улице Черкасской, ведь с наступлением холодов могут перемерзнуть трубопроводы, по которым на сегодняшний день перекачиваются сточные воды, сообщает пресс-служба предприятия.
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