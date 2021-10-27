На Сумщине за понедельник подтвердили 522 случая COVID-19: 67 летальных

По состоянию на 9 ноября 2021 года за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 114 495 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2123 летальных исхода, за минувшие сутки – 67 (Конотопский р-н – 18, Ахтырский р-н – 6, Роменский р-н – 4, Сумский р-н – 32, Шосткинский р-н – 7) - это рекорд. Предыдущий был 44.
От COVID-19 в Сумской области выздоровело 93 967 человек, из них за минувшие сутки – 895 (Конотопский р-н – 121, Ахтырский р-н – 223, Роменский р-н – 22, Сумский р-н – 361, Шосткинский р -н – 168).
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