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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине впервые в Украине будут производить боеприпасы для гранатометов

Государственное предприятие «Шосткинский завод «Импульс», входящее в состав Государственного концерна «Укроборонпром», подтвердило способность впервые в истории независимой Украины серийно производить боеприпасы для подствольных и автоматических гранатометов.

2 ноября на базе Шосткинского завода «Импульс» состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между ООО «Специальное конструкторское бюро «Вектор-В» и ГП «Шосткинский завод «Импульс» с участием Вице-премьер-министра Украины – Министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Олег Уруского.

У Шосткинского завода «Импульс» есть все необходимые возможности и компетенции для такого производства и доказывает свою способность обеспечить критическую потребность войска в боеприпасах.

Украина всегда была зависима от поставок упомянутых боеприпасов из-за границы. Сегодня ООО «СКБ «Вектор-В» как разработчик и ГП «Шосткинский завод «Импульс» как производитель объединились для обеспечения критической потребности украинской армии в боеприпасах для подствольных и автоматических гранатометов.

Общество Боеприпасы Импульс
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