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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:58434

7 территориальных громад Сумщины приглашены к участию в европейской программе

По результатам отбора семь громад Сумской области определены партнерами программы «Прочные регионы – Специальная программа поддержки Украины», реализуемой Европейским Союзом совместно с Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ).

Программа будет оказывать практическую помощь Белопольской, Краснопольской, Липоводолинской, Новослободской, Тростянецкой, Шосткинской, Ямпольской громадам -партнерам по улучшению качества административных, медицинских и социальных услуг, упрощения для жителей громад доступа к этим услугам.

Справочно

16 июня 2021 года Европейский Союз совместно с Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) запустили новую программу «EU4ResilientRegions – Special Assistance Programme Ukraine» – «Прочные регионы – Специальная программа поддержки Украины». Эта Программа направлена на повышение устойчивости Украины в целом и по отношению к гибридным угрозам в частности и содействию укреплению украинских реформ и сплоченности общества на общегосударственном уровне. Контактным лицом Программы в Сумской области Александр Хоруженко.

Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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