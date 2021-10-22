7 территориальных громад Сумщины приглашены к участию в европейской программе По результатам отбора семь громад Сумской области определены партнерами программы «Прочные регионы – Специальная программа поддержки Украины», реализуемой Европейским Союзом совместно с Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ).

Программа будет оказывать практическую помощь Белопольской, Краснопольской, Липоводолинской, Новослободской, Тростянецкой, Шосткинской, Ямпольской громадам -партнерам по улучшению качества административных, медицинских и социальных услуг, упрощения для жителей громад доступа к этим услугам.

Справочно

16 июня 2021 года Европейский Союз совместно с Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) запустили новую программу «EU4ResilientRegions – Special Assistance Programme Ukraine» – «Прочные регионы – Специальная программа поддержки Украины». Эта Программа направлена на повышение устойчивости Украины в целом и по отношению к гибридным угрозам в частности и содействию укреплению украинских реформ и сплоченности общества на общегосударственном уровне. Контактным лицом Программы в Сумской области Александр Хоруженко.