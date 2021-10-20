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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:26406

В Украине вводится сертификат для переболевших COVID-19

С 8 ноября в Украине появится сертификат о выздоровлении от коронавируса. Срок действия сертификата составит 90 дней.

Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб, сообщает УНН.

"На следующей неделе планируем запустить сертификат о выздоровлении. Получить сертификат о выздоровлении смогут люди, у которых имеется запись о заболевании от COVID-19, внесенная врачом в электронную систему здравоохранения", - сказал Выскуб.

Отмечается, что возможность сгенерировать сертификат в "Дія" появится через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в систему. Сертификат будет действовать 90 дней.

СOVID-сертификат — это документ в мобильном приложении “Дія”, который подтверждает статус о вакцинации против коронавируса, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от болезни. ЕС 20 августа официально признал, что украинские сертификаты о вакцинации против COVID-19 в приложении “Дія” отвечают европейским.

Сертификаты о вакцинации есть двух видов - "желтые" (одна доза) и "зеленые" (полный курс). Также в приложении "Дія" анонсировали появление COVID-сертификатов на основании отрицательных результатов ПЦР-тестов на коронавирус. Кроме того, в "Дія" появились детские COVID-сертификаты.

На вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять ограничения "красной" зоны.

Общество CoVID-19 Коронавирус
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