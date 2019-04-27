Житель Сумщины обнаружил 14 взрывоопасных предметов в лесу

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Как выяснилось, 29-летний житель села Лучка, во время поиска металлолома в лесополосе, обнаружил 14 предметов, внешне похожих на тротиловые шашки весом около 200 граммов каждая.
Найденные предметы изъяты и направлены на экспертное исследование.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
О находке в Конотопский отдел полиции сообщил 46-летний житель районного центра....
Хранил боеприпас 34-летний мужчина в хозяйственном помещении своего дома, рядом с домом, в котором, кроме него самого, проживали и его...
Сообщение о том, что 59-летний конотопчанин может хранить взрывчатку, поступило в полицию от местного отдела управления Службы безопасности Украины....
В рамках операции «Оружие и взрывчатка» сотрудники Сумского отдела полиции обнаружили и изъяли гранату РГД с запалом, патроны и тротиловую...
Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия незаконному обороту оружия обнаружили в Сумской области большой арсенал средств поражения....