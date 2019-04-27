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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Житель Сумщины обнаружил 14 взрывоопасных предметов в лесу

29 сентября в дежурную часть отделения полиции №1 (г. Тростянец) Ахтырского райотдела полиции поступило сообщение об обнаружении взрывоопасных предметов.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Как выяснилось, 29-летний житель села Лучка, во время поиска металлолома в лесополосе, обнаружил 14 предметов, внешне похожих на тротиловые шашки весом около 200 граммов каждая.

Найденные предметы изъяты и направлены на экспертное исследование.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Боеприпасы
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