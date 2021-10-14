В Сумах застрелили активиста «Правого сектора» (фото, обновляется)

Об этом в Фейсбуке сообщил глава Сумской организации НВР «Правый сектор» Сергей Супрун.
«Убит Александр Иванина, активист НВР «Правый сектор» Сумщины. Застрелен у подъезда собственного дома в присутствии жены», - написал он.
По словам представителя Нацполиции Сумщины Владимира Крупецких, сообщение в полицию поступило в 21.10. Это мужчина 1992 года рождения. Предварительно – огнестрельное ранение. Сейчас там работает полиция, пишет Суспільне.
«Около 9 часов Саша вместе с женой Аней подъехали на автомобиле к своему подъезду, Саня вылез из машины, полез в багажник за вещами. В это время неподалеку, на лавочке, сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел Саню, достал оружие — и начал стрелять. Произвел несколько выстрелов. Скорее всего, это связано с антикриминальной деятельностью. Он публично освещал деятельность определенных лиц», — сказал Супрун.
Александр Иванина, 1992 г.р., на выборах 2020 года баллотировался в Сумской городской совет от партии «Правый сектор», не прошел. 27 октября во время сессии городского совета выступал по отмене решения исполкома о повышении стоимости проезда в частных маршрутках. Последнее его сообщение на ФБ:
«Увага Сумчани !
Напомним: сегодня днем Александр выступал на сессии Сумского горсовета, выступая за снижение тарифов на проезд в маршрутках и жестко критикуя городские власти и маршрутчиков.
Народный депутат от «Слуги народа» Михаил Ананченко написал пост в Фейсбуке об убийстве активиста «Правого сектора» Александра Иванины....
Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий написал пост в Фейсбуке об убийстве активиста «Правого сектора» Александра Иванины....
Событие произошло в поселке Эсмань на Глуховщине. Компания мужчин, среди которых несовершеннолетние и малолетние, сильно избили своего знакомого во время...
В субботу, 23 октября, в с. Эсмань на Глуховщине при загадочных обстоятельствах пропал местный житель, 1977 г.р....
Бурынским отделом Конотопской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 62-летнего мужчины, который лишил жизни своего...