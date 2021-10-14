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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 22:045114

В Сумах застрелили активиста «Правого сектора» (фото, обновляется)

Сегодня, 27 октября, вечером был застрелен активист «Правого сектора» Александр Иванина.

Об этом в Фейсбуке сообщил глава Сумской организации НВР «Правый сектор» Сергей Супрун.

«Убит Александр Иванина, активист НВР «Правый сектор» Сумщины. Застрелен у подъезда собственного дома в присутствии жены», - написал он.

По словам представителя Нацполиции Сумщины Владимира Крупецких, сообщение в полицию поступило в 21.10. Это мужчина 1992 года рождения. Предварительно – огнестрельное ранение. Сейчас там работает полиция, пишет Суспільне.

«Около 9 часов Саша вместе с женой Аней подъехали на автомобиле к своему подъезду, Саня вылез из машины, полез в багажник за вещами. В это время неподалеку, на лавочке, сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел Саню, достал оружие — и начал стрелять. Произвел несколько выстрелов. Скорее всего, это связано с антикриминальной деятельностью. Он публично освещал деятельность определенных лиц», — сказал Супрун.

Что известно об Александре Иванине

Александр Иванина, 1992 г.р., на выборах 2020 года баллотировался в Сумской городской совет от партии «Правый сектор», не прошел. 27 октября во время сессии городского совета выступал по отмене решения исполкома о повышении стоимости проезда в частных маршрутках. Последнее его сообщение на ФБ:

«Увага Сумчани !

Власники маршутного таксi догралися !
Сьогоднi 27 жовтня на Сумськiй обласнiй сессiї,пiсля того як депутат Дмитро Лантушенко,(надавши докази)викрив обман,незаконнi схеми та манiпуляцiю перевiзникiв маршутного таксi у мiстi Суми,та пiсля того як депутати не проголосували за пониження вартостi проїзду з 10гр.на 7гр...
Нацiоналiстичнi органiзацiї ПРАВИЙ СЕКТОР та ТРАДИЦIЯ i ПОРЯДОК заявили що ''не дозволять бiльше депутам та бiзнесменам котрi мають маршутний бiзнес у мiстi Суми манiпулювати Сумчанами та насильно витягувати з кишень останнi грошi,користуючись статусами депутатiв ''пропихати'' свiй брудний бiзнес,та манiпулювати ним.
I наголосили,що на дорогах мiста,будуть зупиняти той транспорт котрий не пiдлягае критерiям яким повинна пiдлягати маршутка щоб перевозити людей,також маршутне таксi буде зупинено у разi перегрузу пасажирами та викликана полiцiя!».

Напомним: сегодня днем Александр выступал на сессии Сумского горсовета, выступая за снижение тарифов на проезд в маршрутках и жестко критикуя городские власти и маршрутчиков.

Фото
Право Александр Иванина Правый сектор Убийство
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