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Лариса Брежнева
Сегодня 14:59707

В центре Сум столкновение между "Нацкорпусом" и "Правым сектором"

В центре Сум около дома облгосадминистрации около 14.00 произошло столкновение между представителями "Нацкорпуса" и "Правым сектором".

Информацию об этом Суспільному Суми в телефонном разговоре сообщил представитель полиции Сумской области — Владимир Крупецких.

Он отметил, что на место происшествия направили следственно-оперативную группу.

Алексей Пархомчук – сумчанин, стал свидетелем того, что происходило вблизи главной площади города, мужчина показал это на своей странице в прямом эфире.

По телефону Суспільному Алексей Пархомчук сообщил, что видел, как собралось около 30 молодых людей, после чего он услышал несколько звуков похожих на выстрелы. Возле скопления молодых людей стояла сдерживавшая их полиция.


Право Нацкорпус Правый сектор
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