В центре Сум столкновение между "Нацкорпусом" и "Правым сектором"

Информацию об этом Суспільному Суми в телефонном разговоре сообщил представитель полиции Сумской области — Владимир Крупецких.
Он отметил, что на место происшествия направили следственно-оперативную группу.
Алексей Пархомчук – сумчанин, стал свидетелем того, что происходило вблизи главной площади города, мужчина показал это на своей странице в прямом эфире.
По телефону Суспільному Алексей Пархомчук сообщил, что видел, как собралось около 30 молодых людей, после чего он услышал несколько звуков похожих на выстрелы. Возле скопления молодых людей стояла сдерживавшая их полиция.
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