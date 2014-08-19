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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумскую больницу № 5 прибыл новый КТ

В КНП «Клиническая больница №5» прибыло новое современное медицинское оборудование.

Директор лечебного учреждения Вячеслав Петренко сообщил, что среди такого оборудования современная система компьютерной томографии модели Insitum 32, производитель – SinoVision Technologies (Beijing). Это дорогостоящая техника, цена которой почти 13,5 млн грн.

В настоящее время завершена разгрузка техники и транспортировка ее в помещение. Новый компьютерный томограф будет установлен и будет работать на первом этаже стационарного семиэтажного корпуса.

В разгрузке тяжеловесного объемного оборудования, требующего бережного отношения, была задействована спецтехника.

По словам директора КНП, появление современного оборудования столь высокого класса – историческое событие для всего коллектива, ведь компьютерный томограф дает возможность делать тщательные обследования и устанавливать правильный диагноз при широком спектре заболеваний.

На днях начнется установка и технический монтаж томографа, который должен заработать через полтора месяца и будет активно задействован в больничном процессе.

Общество Больница № 5 Компьютерный томограф
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