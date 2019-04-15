У Сумській області стало втричі більше аптек із доступними інсулінами З 1 жовтня інсуліни додали до програми “Доступні ліки” — це значно покращило доступ пацієнтів із цукровим діабетом до лікування. Кількість аптек, де пацієнт може отримати інсулін, у регіоні збільшилась у 3 рази.

На початку жовтня препарати інсуліну увійшли у програму реімбурсації. За перші два тижні у Сумській області 573 пацієнти з цукровим діабетом отримали необхідні препарати безоплатно або з невеликою доплатою в аптеках. Загалом за два тижні аптеки погасили 939 рецептів на інсуліни.

“Уже 188 аптек Сумської області видають інсуліни за е-рецептом. Вони стали учасниками розширеної програми реімбурсації, за якою пацієнти з цукровим діабетом отримують значно кращий доступ до препаратів з інсуліном. Вони можуть прийти з е-рецептом у будь-яку з цих аптек і без проблем отримати ліки безоплатно чи з частковою доплатою”, — повідомила директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна.

У програму включено 76 препаратів інсуліну та їх аналоги швидкої, середньої, тривалої дії та комбіновані. З них 47 — повністю безоплатні.

Інструкція: Як отримати інсулін за електронним рецептом

1. Зверніться до ендокринолога , який складе ваш індивідуальний план лікування і внесе його в Електронну систему охорони здоров’я. В плані лікування ендокринолог зазначає тип інсуліну, який потрібен саме вам, дозування тощо. На основі цієї інформації генерується електронний рецепт.

2. Перший електронний рецепт на інсулін виписує ендокринолог. З 1 жовтня паперові рецепти ендокринологи не виписують. Якщо ви маєте на руках паперовий рецепт, виписаний до 30 вересня, то можете отримати за ним ліки до 31 жовтня. З 1 листопада отримати інсулін можна буде лише за електронним рецептом.

3. Сімейний лікар також може виписувати рецепти на інсулін на основі плану лікування, який створив ендокринолог. Однак сімейний лікар не може змінювати план лікування. Тому якщо потрібно змінити дозування чи тип інсуліну — зверніться до ендокринолога.

4 . Коли лікар випише електронний рецепт — ви отримаєте повідомлення на ваш мобільний телефон з номером рецепту та кодом підтвердження.

5. Виберіть зручну для вас аптеку, яка має договір з НСЗУ на видачу інсулінів.

Знайти аптеки допоможе мапа з аптеками на дашборді НСЗУ — “Електронна карта аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів”. У лівому крайньому стовпчику виберіть потрібну вам область, населений пункт та у вікні “Тип договору” — інсулін безоплатно або з доплатою. Карта покаже вам перелік аптек, де можна отримати інсуліни.

Або шукайте аптеку з наліпкою “+Інсуліни”.

Також про найближчу аптеку можна запитати у оператора контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 .

6. Завітайте до обраної аптеки. Назвіть аптекарю номер електронного рецепту та код підтвердження. Отримуйте інсулін безоплатно або з невеликою доплатою.

7. У випадку, якщо у вас немає телефону. Лікар, який виписує вам електронний рецепт, може роздрукувати рецепт на папері. Саме його і показуйте аптекарю.