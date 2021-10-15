На Сумщине еще 681 человек подхватил коронавирус

В Украине 13 624 новых случая COVID-19. В частности, заболели 1177 детей и 170 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 4947 человек; летальных случаев - 202; выздоровели - 4591 человек; осуществлено тестирований за сутки – 80 789 (в частности методом ПЦР – 39 886, методом ИФА - 5880), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 35023.
За все время пандемии в Украине заболело – 2 610 899 человек; выздоровели – 2 316 582; летальных исходов – 60 137; проведено ПЦР-тестов – 13 482 871.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1492), Днепропетровской (1332), Запорожской (927), Житомирской (860) и Львовской (816) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 456 случаев;
- Винницкая область - 270 случаев;
- Волынская область - 284 случая;
- Днепропетровская область - 1332 случая;
- Донецкая область - 816 случаев;
- Житомирская область - 860 случаев;
- Закарпатская область - 129 случаев;
- Запорожская область - 927 случаев;
- Ивано-Франковская область - 290 случаев;
- Киевская область - 391 случай;
- Кировоградская область - 78 случаев;
- Луганская область - 213 случаев;
- Львовская область - 816 случаев;
- Николаевская область - 237 случаев;
- Одесская область - 753 случая;
- Полтавская область - 230 случаев;
- Ровенская область - 308 случаев;
- Сумская область - 681 случай;
- Тернопольская область - 514 случаев;
- Харьковская область - 1492 случая;
- Херсонская область - 709 случаев;
- Хмельницкая область - 655 случаев;
- Черкасская область - 274 случая;
- Черновицкая область - 579 случаев;
- Черниговская область - 330 случаев.
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