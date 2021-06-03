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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині відкрили меморіальну дошку Народному артисту України

У селищі Терни на Недригайлівщині урочисто відкрили меморіальну дошку нашому земляку, актору, співаку, народному артисту - Анатолію Юрійовичу Мокренку.

Дошку встановили на фасаді місцевої школи мистецтв, щоб вихованці закладу, щодня  приходячи сюди, були гордими, що живуть і розвиваються там, де  і маестро колись.

«Відомим будь-який край роблять люди. Пишаймося своїми земляками, талановитими людьми, такими як Анатолій Юрійович. Він не забрав з собою до столиці Тернівські заводи, землі чи гроші. Але тут він отримав найцінніше -  знання, які дали вчителі, виховання своїх батьків, любов до  рідного краю, яку проніс через все своє життя», - зазначив під час урочистостей селищний голова Костянтин Волков.

Меморіальна дошка на стінах мистецького закладу з'явилася завдяки фінансовій підтримці тернівського земляка Івана Босенка та активній роботі  місцевого краєзнавця Володимира Богатиря.

Чудову концертну програму всім присутнім  подарували вихованці та викладачі дитячої школи мистецтв, а також гурт «Червоні вітрила».

Досуг Анатолий Мокренко Мемориальная доска
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