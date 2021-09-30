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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:42280

С 1 октября сумчане с диабетом смогут получить инсулины по программе «Доступные лекарства»

С 1 октября пациенты с диабетом смогут получить инсулины по программе «Доступные лекарства» в любой аптеке, которая работает по договору с НСЗУ.

Как сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галина Хомета во время брифинга, стоимость инсулинов аптеке возместит государство.

Отныне инсулины будут получаться по электронному рецепту и отпускаться в любой аптеке, независимо от места проживания пациента, на которой есть наклейка «Доступные лекарства».

«Чтобы с 1 октября уже получать инсулины по программе «Доступные лекарства» пациенту с диабетом нужно посетить эндокринолога. Это необходимо для того, чтобы врач создал индивидуальный план лечения и внес его в электронную систему здравоохранения», - отметила Галина Хомета.

Заведующий эндокринологическим отделением Сумской областной клинической больницы, глава группы экспертов по эндокринологии управления здравоохранения Жанна Спивак сообщила, что в Сумской области 5553 пациентов с диабетом - инсулинозависимых.

«Нововведения в получении инсулина должны прежде всего обеспечить для пациентов более доступный и простой путь получения рецептов на жизненно необходимый им инсулин. Каждому больному эндокринолог должен составить индивидуальный электронный план лечения. Все 37 эндокринологов области прошли обучение, и они доступны для пациентов любой местности, - рассказала врач. - Индивидуальный план лечения пациента составляет исключительно эндокринолог, который принимает амбулаторно. Не семейный врач, и не эндокринолог стационара. Индивидуальный план лечения будет в электронной системе е-Helsi, семейный врач пациента будет видеть этот план и может выписать дозу инсулина, которая ему будет нужна».

Важно, что повторный рецепт сможет также выписать и семейный врач. И это облегчает доступ пациента к необходимому лечению. Однако семейный врач может выписать электронный рецепт по уже установленным эндокринологом планом лечения, но не может изменить назначение эндокринолога. Если инсулин закончился раньше, чем предусматривалось планом лечения, то семейный врач направляет пациента к эндокринологу для корректировки или создания нового плана. А к кому обращаться за повторным рецептом, пациент выбирает самостоятельно. Это комфортнее для пациента и будет способствовать лучшему доступу к нужным лекарственным средствам.

Уже с электронным рецептом пациент выбирает любую аптеку в любом регионе страны, которая имеет договор с НСЗУ по направлению реимбурсации инсулинов. В аптеке нужно предоставить электронный рецепт или назвать его номер и код подтверждения и получить назначенный препарат.

Перечень аптек, в которых можно получить инсулин по электронному рецепту, можно будет узнать в контакт-центре НСЗУ по номеру 16-77 или на сайте nszu.gov.ua. Эта информация будет доступна после заключения договоров с аптеками.

Общество Диабет Инсулин
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