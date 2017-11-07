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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:10296

Сумчанка стала чемпионкой Европы по боевому самбо

8-10 октября в Одессе проходил чемпионат Европы по боевому самбо.

Сборная Украины по итогам турнира заняла 1-е командное место. Среди отметившихся и сумчанка Дарья Чибисова. Которая стала чемпионкой Европы в разделах «light» и «classic» в весовой категории до 62 кг.

Подготовил спортсменку тренер Игорь Бондаренко.

Спорт Боевое самбо Дарья Чибисова
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