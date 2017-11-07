Сумчанка стала чемпионкой Европы по боевому самбо

Сборная Украины по итогам турнира заняла 1-е командное место. Среди отметившихся и сумчанка Дарья Чибисова. Которая стала чемпионкой Европы в разделах «light» и «classic» в весовой категории до 62 кг.
Подготовил спортсменку тренер Игорь Бондаренко.
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