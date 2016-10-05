Сумчанка выиграл Кубок Украины по боевому самбо

В турнире приняла участие сумчанка Дарья Чибисова, которая стала лучшей в весовой категории до 62 кг. Подготовил спортсменку тренер Игорь Бондаренко (СК «Сатори»).
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