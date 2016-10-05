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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчанка выиграл Кубок Украины по боевому самбо

На выходных в Затоке Одесской области провели Кубок Украины по боевому самбо.

В турнире приняла участие сумчанка Дарья Чибисова, которая стала лучшей в весовой категории до 62 кг. Подготовил спортсменку тренер Игорь Бондаренко (СК «Сатори»).

Спорт Боевое самбо
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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