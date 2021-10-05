В Сумах маршрутчик не вернул деньги пассажирам после поломки Об этом случаев в Фейсбуке написала сумчанка Татьяна Сидоренко.

«Сегодня мой девятилетний ребёнок ехал с Химика на Десятку на занятия. 7-е корыто развалилось, выехав на Харьковскую. Денег он не вернул, высадив пассажиров. У ребёнка не было при себе больше денег и телефона тоже. Я, как узнала позже, я шокирована была. Он ответил ребёнку, что это его деньги, и ничего он возвращать не будет. Я завтра найду этого водилу, я его урою собственноручно. Как подскажите ребёнку ехать с начала Харьковской в сторону Девятки? Ему чудом повезло, что подъехал троллейбус 17. И он бесплатно доехал. А если бы не этот троллейбус, я даже не знаю, как бы мой ребёнок выпутывался. Сейчас ведь всем на все и всех плевать», - написала сумчанка.