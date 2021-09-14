На Сумщине с начала года нанесено более 173 млн грн экологического ущерба Государственная экологическая инспекция в Сумской области подвела итоги своей работы за 9 месяцев 2021 года.

В течение января-сентября инспекцией осуществлено 1156 плановых и внеплановых проверок соблюдения требований природоохранного законодательства, по результатам которых составлено 1247 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила почти 410 тыс. грн, 85% из которых уже взыскано в бюджет.

Кроме того, в течение трех кварталов специалистами Инспекции рассчитан 173,3 млн грн убытков, причиненных окружающей среде. В частности, больше всего убытков было причинено в результате нарушения законодательства в области охраны земельных, водных ресурсов и растительного мира. По результатам проверок было предъявлено 129 претензий, а 45 материалов направлено в правоохранительные органы, сообщает Государственная экологическая инспекция в Сумской области.