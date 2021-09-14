Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:57241

На Сумщине с начала года нанесено более 173 млн грн экологического ущерба

Государственная экологическая инспекция в Сумской области подвела итоги своей работы за 9 месяцев 2021 года.

В течение января-сентября инспекцией осуществлено 1156 плановых и внеплановых проверок соблюдения требований природоохранного законодательства, по результатам которых составлено 1247 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила почти 410 тыс. грн, 85% из которых уже взыскано в бюджет.

Кроме того, в течение трех кварталов специалистами Инспекции рассчитан 173,3 млн грн убытков, причиненных окружающей среде. В частности, больше всего убытков было причинено в результате нарушения законодательства в области охраны земельных, водных ресурсов и растительного мира. По результатам проверок было предъявлено 129 претензий, а 45 материалов направлено в правоохранительные органы, сообщает Государственная экологическая инспекция в Сумской области.

Право Госэкоинспекция
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине в природном парке захватили землю и посадили кукурузу
01.10.2021 13:30

На Сумщине в природном парке захватили землю и посадили кукурузу

В период с 13 по 18 августа 2021 года Государственная экологическая инспекция в Сумской области осуществляла плановую проверку Государственного предприятия...

Качество воды в Сумке стабильно неудовлетворительно
27.09.2021 20:04

Качество воды в Сумке стабильно неудовлетворительно

20 сентября специалисты отдела инструментально-лабораторного контроля Государственной экологической инспекции в Сумской области отобрали 6 проб поверхностных вод из рек Сумка...

Экоинспекция посчитала убытки, причиненные в результате аварии на нефтепроводе на Сумщине
27.09.2021 16:14

Экоинспекция посчитала убытки, причиненные в результате аварии на нефтепроводе на Сумщине

7 сентября на территории Кардашевского сельского совета Ахтырского района произошла аварийная разгерметизация нефтепровода....

Под Сумами на АЗС пытаются скрыть, чем именно заправляют транспорт своих клиентов
15.09.2021 14:49

Под Сумами на АЗС пытаются скрыть, чем именно заправляют транспорт своих клиентов

В период с 13 по 16 сентября специалисты сектора государственного рыночного надзора Государственной экологической инспекции в Сумской области с участием...

Вода в озерах на Олдыше загрязнена: мэр Сум молчит
14.09.2021 12:10

Вода в озерах на Олдыше загрязнена: мэр Сум молчит

Экоинспекция проанализировала пробы воды, отобранные в урочище «Олдыш»....

Новости

На Сумщине обновился летальный рекорд от COVID-19
Сегодня 08:42
В Сумах маршрутчик не вернул деньги пассажирам после поломки
Сегодня 12:28
Сумчанки отличились на турнире по поул спорту
Сегодня 12:11
На Сумщине с начала года нанесено более 173 млн грн экологического ущерба
Сегодня 11:57
График работы сумских пунктов вакцинации от COVID-19 на выходных
Сегодня 11:46
В Сумах в аварии пострадал водитель
Сегодня 11:29
АФФК «Сумы» в пятницу примет «Viva Cup» из Харькова
Сегодня 10:44
На Сумщине продают консервированный воздух Верхней Сыроватки
Сегодня 10:08
Конотопские борцы с медалями международного турнира
Сегодня 09:35
Як у Сумах відзначатимуть День захисників та захисниць України
Сегодня 09:00
Продлен срок содержания под стражей известного фотографа, обвиняемого в развращении и изнасиловании детей в Сумах
Сегодня 08:18
Школьники с Сумщины вернулись с «Challenge Fest» с кубками
Сегодня 08:09
view counter
view counter

Статьи

На Сумщині збільшилася такса за за незаконний вилов риби
Сегодня 11:18
Справедливе правосуддя в Україні можливе лише за повного перезавантаженням судової системи, – заява партії «УДАР Віталія Кличка»®
Вчера 15:53
В Сумах стартував конкурс компаній «Народний бренд». Умови участі в конкурсі та як проголосувати за найкращих
11.10.2021 14:15
У Сумському держлісгоспі пройшла акція “Створюємо ліси разом”
11.10.2021 11:21
Які нові медичні послуги можуть отримати пацієнти з розладами психіки і поведінки у Сумській області?
10.10.2021 14:16
Е-лікарняний: важливі роз'яснення для пацієнтів
08.10.2021 16:06
Признаки неисправности компрессора холодильника и особенности его замены ®
08.10.2021 14:38
#СтопХолодомор: партійці «Нашого краю» вимагають справедливі ціни на газ та опалення
08.10.2021 09:51
Обещанного 7 лет ждут?
07.10.2021 14:14
«УДАР» самостійно братиме участь у наступних парламентських виборах ®
07.10.2021 12:49
Поліція нагадує про заборону спалювання сухої рослинності та попереджає про відповідальність
07.10.2021 09:57
Коммунальный футбол: быть или не быть? (обновляется)
05.10.2021 20:12
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15
Все про секс (Дакота Шейн Горман, 2020)
Все про секс (Дакота Шейн Горман, 2020)
Кино Планета Кіно
22.15
Острів проклятих (Мартін Скорсезе, 2010)
Острів проклятих (Мартін Скорсезе, 2010)
Кино Планета Кіно
19.30 (11.10.2021 - 19.00 на англ. з укр. субтитрами)
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Кино Планета Кіно
10.30; 14.20; 18.45; 21.30
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.30; 16.15; 18.05
Літл Грім (Ксав'є Джакометті, Тобі Генкель, 2020)
Літл Грім (Ксав'є Джакометті, Тобі Генкель, 2020)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.00
Побачення у Нью Йорку (Джона Фейнголд, 2021)
Побачення у Нью Йорку (Джона Фейнголд, 2021)
Кино Планета Кіно
17.40

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.