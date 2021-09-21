В Сумах повысили стоимость проезда в коммунальном транспорте

Согласно принятого единонгласно решения теперь стоимость проезда в коммунальных автобусах и троллейбусах будет составлять 6 грн. Школьники и пенсионеры будут ездить бесплатно.
Согласно расчетам, КП «Электроавтотранс» предлагал стоимость проезда в автобусах и троллейбусах в 9 и 10 грн соответственно. Разницу в тарифах будет компенсировать городской бюджет.
Решение вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном веб-сайте Сумского городского совета.
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