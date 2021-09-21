В Сумах повысили стоимость проезда в коммунальном транспорте Сегодня, 8 октября, на заседании исполкома Сумского горсовета было принято решение «Об установлении предельных тарифов на услуги городского электрического транспорта и услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, предоставляемых КП СГС «Электроавтотранс».

Согласно принятого единонгласно решения теперь стоимость проезда в коммунальных автобусах и троллейбусах будет составлять 6 грн. Школьники и пенсионеры будут ездить бесплатно.

Согласно расчетам, КП «Электроавтотранс» предлагал стоимость проезда в автобусах и троллейбусах в 9 и 10 грн соответственно. Разницу в тарифах будет компенсировать городской бюджет.

Решение вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном веб-сайте Сумского городского совета.