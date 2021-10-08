В Сумах стартует гандбольный сезон 8-9 октября в Сумах пройдут игры первого тура чемпионата Украины по гандболу в высшей лиге.

Сегодня игры пройдут в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко.

15.00 ГК «Сумы» (Сумы) – «ХАИ-ФГХО» (Харьков)

17.00 «RGM Group – СумДУ» (Сумы) – «УДХТУ» (Днепр)

Завтра ГК «Сумы» будет играть в 9.00 в педуниверситете, а «RGM Group – СумДУ» в манеже СумГУ в 12.30.