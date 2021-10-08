В Сумах стартует гандбольный сезон

Сегодня игры пройдут в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко.
15.00 ГК «Сумы» (Сумы) – «ХАИ-ФГХО» (Харьков)
17.00 «RGM Group – СумДУ» (Сумы) – «УДХТУ» (Днепр)
Завтра ГК «Сумы» будет играть в 9.00 в педуниверситете, а «RGM Group – СумДУ» в манеже СумГУ в 12.30.
Ярмарковий захід розпочнеться 9 жовтня о 8.30 на території Сумського національного аграрного університету за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва,...
АФФК «Сумы» и ивано-франковский «Ураган» в четверг, 7 октября, откроют программу шестого тура Экстра-лиги....
Второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд состоится на поле в детском парке «Сказка» 8-10 октября....
АФФК «Сумы» и ивано-франковский «Ураган» в четверг, 7 октября, откроют программу шестого тура Экстра-лиги....
Його твори вражають глядача, обеззброюють реалізмом і багатством деталей....