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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:21622

Сумщина уже с воскресенья может перейти в «красную зону»

На сегодня в Сумской области превышены 4 из 6 индикаторов определения уровней эпидемической опасности.

В Сумской области, как и во всей Украине превышен показатель уровня заболеваемости – 475 на 100 тыс. населения (при норме 75). Это 4-е место по Украине. Тройка лидеров: Луганская – 742, Черновицкая – 738 и Харьковская – 480. С среднем по Украине – 353. В прошлом году ближе к ноябрю этот показатель в сумской области был самым высоким в Украине – больше 1000.

Коэффициент выявления случаев заболевания превышает норму уже больше трех дней и сейчас составляет 25,1% (при норме в 20%). Это самый высокий показатель в Украине. Он также превышен в Житомирской – 22% и Тернопольской областях – 20,2%. В среднем по Украине – 14,4%.

Уровень госпитализации впервые за осень превысил норму в 60 на 100 тыс. населения и составил 63,7. Он также превышен еще в 8 областях. Больше всего в Харьковской области – 86,6. В среднем по Украине – 54,6.

Динамика уровня госпитализации впервые за осень превысила норму в 50% и составила 57,4%. Выше только в Ривненской области – 64,7%. Всего превышен в 5 областях. В среднем по Украине – 36,9%.

А согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 09.12.2020 №1236 «Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2», «красный» уровень устанавливается на территории региона в случае наличия в течение трех дней подряд двух указанных выше признаков. Кроме первого. На сегодня в Сумской области превышены три из них. Осталось два дня...

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Общество Коронавирус Красный уровень. карантин
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