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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:12262

По 10 грн с воскресенья: решение исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках опубликовано

Сегодня, 9 октября, на сайте Сумского горсовета опубликованы решения о повышении тарифов в маршрутках, коммунальных автобусах и троллейбусах.

Они подписаны и.о. мэра Михаилом Бондаренко, а мэр Сум Александр Лысенко, который по неизвестным причинам отсутствовал во время заседания исполкома Сумского горсовета в пятницу, на котором были приняты решения, вероятно, постеснялся ставить подпись под непопулярным решением.

И сегодня же чиновники горсовета их опубликовали. В решении о маршрутках говорится, что оно вступает в силу с момента опубликования, по коммунальному транспорту – с 16 октября.

Сегодня после обеда в маршрутках уже появились объявления о новой стоимости проезда с воскресенья, 10 октября.

Экономика Маршрутки Подорожание проезда
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