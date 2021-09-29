По 10 грн с воскресенья: решение исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках опубликовано

Они подписаны и.о. мэра Михаилом Бондаренко, а мэр Сум Александр Лысенко, который по неизвестным причинам отсутствовал во время заседания исполкома Сумского горсовета в пятницу, на котором были приняты решения, вероятно, постеснялся ставить подпись под непопулярным решением.
И сегодня же чиновники горсовета их опубликовали. В решении о маршрутках говорится, что оно вступает в силу с момента опубликования, по коммунальному транспорту – с 16 октября.
Сегодня после обеда в маршрутках уже появились объявления о новой стоимости проезда с воскресенья, 10 октября.
Сумская облгосадминистрация обратилась в Сумской городской совет с требованием предоставить разъяснения относительно повышения цен на проезд в общественном транспорте....
Хотя решение о повышении стоимости проезда вступает в силу только с 16 октября....
Митинг протеста против новых тарифов в маршрутках пройдет в воскресенье, 10 октября....
В Степановке Сумского района люди митингуют против повышения цен на междугородных маршрутах....
Сегодня, 8 октября, на заседании исполкома Сумского горсовета было принято решение «Об установлении предельных тарифов на транспортные услуги по перевозке...