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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:10276

Инновационные лекарства прямого действия на коронавирус уже на Сумщине

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко во время брифинга по ситуации с СОVID-19 в Сумской области и проведения вакцинации в области.

По словам начальника управления здравоохранения, противовирусные лекарства Бамланивимаб (Bamlanivimab) и Етесевимаб (Etesevimab) доставлены в Сумскую область в пятницу во второй половине дня и отгружены в склад Сумской областной детской клинической больницы.

«Буквально сегодня Министерством здравоохранения было определено, что эти лекарства будут использоваться на вторичном уровне, то есть в заведениях, специализирующихся на лечении ковидных пациентов», - отметил Сергей Бутенко.

Справка

Лекарства были доставлены в Украину 4 сентября при содействии Посольства Украины в США как гуманитарный груз, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief.

Direct Relief (Калифорния, США) - общественная неприбыльная, неконфессионального и неполитическая организация, деятельность которой направлена на предоставление медицинских товаров и услуг для улучшения медицинской помощи, качества жизни и восстановления человеческого достоинства в Соединенных Штатах и за их пределами.

Также Приказом Минздрава от 20.09.2021 № 1979 обновлен протокол «Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)», которым предусмотрена возможность использования лекарственных средств Bamlanivimab и Etesevimab. Теперь врачи, которые оказывают помощь больным COVID-19, будут иметь четкую инструкцию о том, в каких именно случаях заболевания и как правильно применять эти лекарственные средства.

Механизм их действия заключается в блокировании прикрепление вируса к мембране клетки, что делает невозможным попадание SARS-CoV-2 в клетки человека, нейтрализует действие вируса и способствует предотвращению развития и лечению COVID-19. Действуют эти лекарства непосредственно на вирус - препараты связываются со спаечный белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующему размножению, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью и предотвращают возникновение осложнений и попадание в больницу.

Общество Коронавирус
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