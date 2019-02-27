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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:21322

На Сумщине разоблачена легализации незаконно добытого нефтяного сырья

Сотрудники подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Сумской области совместно с управлением СБ Украины в Сумской области разоблачили схему легализации нефтепродуктов, произведенных из незаконно добытого на территории Украины сырья.

Установлено введение в оборот и реализацию субъектам реального сектора экономики нефтепродуктов общей стоимостью 74 млн грн, полученных в результате переработки незаконно добытого нефтяного сырья.

В настоящее время продолжаются дальнейшие следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ч.2 ст. 209 УК Украины, сообщает Главное управление ГНС в Сумской области.

Право ГУ ГНС в Сумской области Нефть
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