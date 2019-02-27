На Сумщине разоблачена легализации незаконно добытого нефтяного сырья

Установлено введение в оборот и реализацию субъектам реального сектора экономики нефтепродуктов общей стоимостью 74 млн грн, полученных в результате переработки незаконно добытого нефтяного сырья.
В настоящее время продолжаются дальнейшие следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ч.2 ст. 209 УК Украины, сообщает Главное управление ГНС в Сумской области.
Сумской областной прокуратурой 24 мая утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении главного государственного ревизора-инспектора отдела фактических проверок...
Сегодня, 24 марта, в Государственную экологическую инспекцию в Сумской области от НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАО «Укрнафта» поступило сообщение об аварийном разливе...
С 29 августа начата работа Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Сумской области....
На Сумщине полиция задержала преступную группу при совершении кражи нефтепродуктов из магистрального трубопровода....
На Сумщине сотрудники СБУ совместно с полицией под. процессуальным руководством прокуратуры пресекли деятельность организованной группировки, участники которой занимались хищением государственной...