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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Глухове школьника затравили из-за печатных тетрадей: мама не купила – значит, не любит

В школе №3 Глухова Сумской области травят ученика. Мама второклассника отказалась покупать печатные тетради для занятий.

Учительница начала вырывать из тетрадей цветные страницы, а мальчику делать черно-белые копии. Из-за этого дети начали смеяться и говорить, что все это потому, что мама его не любит. О ситуации мама мальчика Алиса Ковалева рассказала в Facebook-сообществе "Родители SOS", пишет Обозреватель.

Пост мамы мальчика о травле
"Схема "Твоя мама тебя не любит, потому что она тебе не купила..." продолжает работать в нашей школе №3 Глухова до сих пор...", – написала женщина.

Она напомнила, что в прошлом году у нее уже был конфликт с преподавательницей сына Натальей Билевщук. Тогда учительница в день святого Николая раздала всем детям на уроке подарки "от Николая", купленные родителями, а ее сыну дала маленькую шоколадку. Хотя женщина предупреждала учительницу, что мальчику сладкое нельзя, и просила на занятиях подарки детям не раздавать.

Теперь конфликт – из-за печатных тетрадей, которые мама мальчика отказалась покупать. По ее словам, сначала сын просто говорил, что все работают на уроках в каких-то красивых тетрадях, а он ничего не делает.

Тогда женщина поговорила с директором школы Эдуардом Маринченко, отметив, что это незаконно, дискриминирует ребенка по имущественному признаку и унижает-за нарушения его образовательных прав. К тому же дети не должны заниматься по материалам, которые купили родители. Директор ее заверил, что это больше не повторится.

"Начала вырывать из тетрадей цветные листочки и раздавать детям, а моему ребенку ксерить на ксероксе и раздавать черно-белую копию. Дети смеются над сыном, говорят, что у них красивые листочки, а у сына черно-белый, значит, мама его не любит, не купила ему красивую тетрадь ", – отметила женщина.

"В прошлый раз, когда классный руководитель унижала моего сына с подарком, мне писали, что не нужно было "выносить сор из избы", и я должна была обращаться к директору Е.О.Маринченка. Сейчас я более 5 раз к нему обратилась по этому вопросу, в том числе письменно. Или он не имеет авторитета среди этих учителей, или не хочет решать эту проблему, но не меняется ничего", – не понимает Алиса Ковалева.

"Я вот и думаю, неужели ненависть лично ко мне сильнее в этих учителях, чем педагогическая этика? Ведь из таких вот, вроде бы, незначительных вещей и рождается буллинг в школе", – написала женщина и добавила, что Наталью Билевщук на прошлой неделе наградили званием "народный учитель".

  • "Я одного не могу понять, что хочет и кому доказать автор. Если у всех детей есть купленные тетради, то почему у этого ребенка нет такого тетради??? Не нравится школа, переходите в другую, но зачем из-за своего непонятно чего надо так травмировать ребенка???? Автор, подумайте о своем ребенке в первую очередь", – призвала пользовательница Ирина Гайдай.

Пользовательница не видит проблемы в покупке тетради

  • "Да купите уже эту тетрадь ребенку. Это даже не сборы учителю на подарок... К чему такая принципиальность? Еще и за счет комфорта ребенка...", – не понимает пользовательница Екатерина Шпак.

Пользовательница считает, что здесь можно уступить принципами

  • "Я вижу проблему не в тетради и не в цветах листочков, а именно в атмосфере в классе, ребенок чувствует себя униженным именно из-за отношения, одноклассников и учителя. Я думаю, этому ребенку не дадут здесь нормально учиться не сломав психики, независимо купит мама ту несчастную тетрадь или нет. А если нет возможности ее купить? Насмехаться над этим ребенком? Почему в классе насмехаться стало нормой?" – пишет пользовательница Виктория Гончарова.

Женщина считает считает самую большую проблему в том, что у ребенка насмехаются

  • "Это вредит ребенку и нарушает Законы Украины. Как же мама будет покупать ребенку то, что ему не просто не нужно, но и вредно? Вы так делаете? Чтобы от других не отстать?" – спрашивает пользовательница Иванна Шакотько.

Пользовательница поддержала маму мальчика и выступила против тех, кто советует купить тетрадь

  • "Напишите на учительницу заявление в полицию за буллинг и травлю, сразу на двух учительниц, и в районо тоже", – посоветовала пользовательница Антонина Мазурко.

Пользовательница советует написать заявление в полицию

На официальном сайте Новой украинской школы ранее уже отвечалидолжны ли родители покупать печатные тетради. Ответ однозначен – нет.

"Министерство образования и науки, создав новые программы, не требует наличия каких-либо печатных тетрадей. Если родителям говорят их приобрести, то это исключительно инициатива учителя и/или директора школы", – отметили в материалеи добавили ссылку с разъяснениями Министерства образования и науки.

Общество
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