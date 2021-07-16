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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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После 4 лет судов на Сумщине вернули 148 га земли за 30 млн грн

В государственную собственность возвращено 148 га земли стоимостью 30 млн грн.

По принципиальной позиции Сумской окружной прокуратуры после четырех лет судебных разбирательств решением Сумского апелляционного суда признаны незаконными и отменены договора аренды 10 земельных участков площадью почти 148 га и стоимостью более 30 млн грн.

Прокуратурой установлено, что в апреле 2014 года Главное управление Госземагентства в Сумской области на основании договоров аренды передало физическому лицу в пользование 10 земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории Сумского района общей площадью почти 148 га. При этом гражданин в течение 3 лет с момента передачи ему земли не создал фермерское хозяйство, не имел сельскохозяйственной техники, что свидетельствует об отсутствии реальных намерений на ведение фермерского хозяйства. Более того, нормативная денежная оценка проводилась только в отношении четырех земельных участков из десяти переданных.

Примечательно, что в суд первой инстанции прокуратура с соответствующим иском обратилась еще в июне 2017 года. Тогда в удовлетворении иска было отказано. В свою очередь апелляционный суд производство по делу закрыл. Прокуратура не согласилась с таким решением и обратилась в Верховный суд, который указанное решение отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Однако на этот раз Сумской апелляционный суд решение суда первой инстанции оставил без изменений. Прокуратура снова обратилась в Верховный суд, который второй раз отменил постановление Сумского апелляционного суда, а дело передал на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Только после этого суд согласился, что земельные участки переданы гражданину с нарушением требований действующего законодательства, поскольку он действовал с целью получения земли в обход обязательной процедуры земельных торгов, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Земля
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