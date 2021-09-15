Улучшится ли экономическое положение Украины: мнение сумчан В мае-июне 2021 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

Только 1% сумчан ответили на вопрос «По Вашему мнению, как изменится экономическое положение в Украине в ближайшие 12 месяцев?» - намного улучшится, 21% - несколько улучшится, 26% - останется на предыдущем уровне, 26% - несколько ухудшится, 17% - намного ухудшится, остальные затруднились ответить.

Больше всего верят в улучшение в Тернополе (3%-25%-36%-21%-7%), Луцке (1%-26%-33%-25%-6%) и Ровно (<1%-24%-32%-26%-7%). Меньше всего – в Мариуполе (1%-12%-24%-24%-23%), Одессе (2%-12%-35%-22%-18%) и Северодонецке (2%-13%-27%-22%-25%).

Сумы на 9-м месте.